Calçada é inadequada a pedestres

Faz 2 meses que as obras estão paradas, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Uma obra na Rua Alfredo Pujol n.º 1180/90, em Santana, está prejudicando os pedestres, que precisam andar pela rua. Há 2 meses a obra está parada. O proprietário e o engenheiro podem deixar a calçada nesta situação? Eduardo Santos / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que será aplicada multa ao responsável pela obra, por não ter guardado a distância regulamentar da calçada, fato que impediu o trânsito adequado de pedestres.

Réplica do leitor: Será que é possível uma pessoa com deficiência ou um cadeirante usar essa calçada? Eu já vi muitas pessoas sem deficiência usarem a rua para transitar no local. A situação é caótica.

Fotos: Eduardo Santos