Calçada na zona sul está toda quebrada

Cadê a Prefeitura que não fiscaliza?, questiona o leitor

Reclamação do leitor: A calçada da Av. Santo Amaro, na altura do n.º 3.833, está em péssimas condições. Cadê a Prefeitura para vistoriar e multar o responsável? Mauro Ribeiro Gamero/ São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santo Amaro informa que vistoriou o local e constatou que o passeio foi reformado recentemente e está em boas condições. Ressalta que na cidade de São Paulo a legislação da conservação do passeio ou calçada estabelece que cada proprietário ou locatário do imóvel precisa manter as calçadas defronte aos seus terrenos em bom estado de conservação e livres de obstáculos para que as pessoas possam circular com segurança.

Réplica do leitor: Ainda não verifiquei se a calçada foi reformada. Quanto à obrigatoriedade de o proprietário conservar eu não discordo. E quando é o próprio poder público ou seus parceiros que a danifica?

Foto: Mauro Ribeiro Gamero