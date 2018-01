Calçada bloqueada para pedestres

A situação é péssima, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: O estado da calçada na Av. Cidade Jardim, em Pinheiros, está péssimo. Os pedestres não conseguem passar. Onde está a Prefeitura? Maria Tereza Murray / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pinheiros informa que fará vistoria no local para verificar a situação do passeio. Se constatada irregularidades, notificará o proprietário. Ressalta também que a responsabilidade pela conservação, manutenção e limpeza do passeio compete ao proprietário ou locatário do imóvel, que deverá manter a calçada sempre limpa, com piso conservado, sem buracos, desníveis, degraus ou obstáculos.

Foto: Maria Tereza Murray