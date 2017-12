Cadastro positivo começa a valer hoje

O objetivo é baratear o crédito para o bom pagador, diz Procon-SP

Por Jerusa Rodrigues

O chamado cadastro positivo, ou informações de que o consumidor fez o pagamento das contas em dia, entrou em vigor nesta quinta-feira (1.º/8). O objetivo do cadastro é guiar as instituições financeiras na concessão de empréstimos e baratear o crédito para o bom pagador.

De acordo com a Fundação Procon-SP, “o cadastro positivo quer mostrar não só se você pagou suas obrigações (empréstimos, compras a prazo, contas de luz ou de água, etc.), mas também se costuma pagar.”

Quem decide se quer que suas informações façam parte do cadastro é o consumidor, que tem de autorizar de forma expressa. Após a abertura do cadastro, no entanto, outros dados e anotações podem ser feitos sem a necessidade de novas aprovações.

Leia mais sobre cadastro positivo no portal do Estadão.