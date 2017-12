Cachorro vai parar na esteira de bagagens por engano

Passageira relatou o caso no Facebook; TAM informa no site que animais transportados nos aviões não podem ser colocados na esteira

Por Mônica Reolom

A caixa de transporte que continha o cachorro de uma passageira da TAM foi colocado, por engano, na esteira de restituição de bagagens no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Camila Ishibashi, jornalista de 32 anos, relatou que o problema ocorreu em um voo de Belém a São Paulo no dia 17 de novembro. Ela reclamou dos procedimentos da empresa aérea no Facebook. “A companhia faz tantas reivindicações, cobra caro, mas o tratamento que ela (a cadela) recebeu ao chegar em São Paulo foi esse… jogada na esteira, sem o menor cuidado!”, desabafou. Camila tirou uma foto da caixa do animal, que além de estar no lugar errado também estava inclinada na esteira.

Na seção “Transporte Aéreo de Animais” do site da TAM existe um aviso de que os animais não serão nunca colocados na esteira. “No desembarque, caso tenha viajado no compartimento de carga, o animal será retirado do avião e colocado na área de retirada das bagagens; não se preocupe, ele não será colocado na esteira.”

Procurada nesta terça-feira, 2, a companhia afirmou que “entrou em contato com a cliente para os devidos esclarecimentos sobre a situação.” À tarde, Camila atualizou o sua publicação no Facebook e disse que, “15 dias depois do incidente”, a TAM entrou em contato. Segundo a jornalista, a empresa aérea reforçou a atenção à restituição de animais por causa desse caso.