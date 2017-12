Caçambas irregulares se acumulam no Butantã

Não há fiscalização no local, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A altura do nº 600 da Av. Caxingui, no Butantã, virou área de descarte de entulho e lixo. Além disso, caçambas sem identificação são deixadas empilhadas uma sobre as outras e os entulhos acabam sendo espalhados pela rua. Com isso, há o aumento de insetos e roedores e as caçambas atrapalham a visão de morotistas. O mesmo problema acontece na Av. Eliseu de Almeida, onde constantemente sacos de entulho são jogados na calçada. O local acabou de receber uma ciclovia, mas o lixo continua sendo descartado ali. Renato Grecco / São Paulo

Resposta: A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informa que o no dia 27/6 o Departamento de Fiscalização realizou vistoria na Avenida Caxingui e constatou que o local está limpo e não há caçamba estacionada na via. O Departamento de Fiscalização realizará novas vistorias para verificar se o problema persiste.

Réplica do leitor: As caçambas foram retiradas, mas não sei até quando o local permanecerá limpo.

Fotos: Renato Grecco