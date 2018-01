Caçamba irregular na região do Itaim-Bibi

Reclamei na Prefeitura, mas nada foi feito, queixa-se leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Faz 4 meses que uma caçamba está abandonada na Rua Mário Gonçalves da Silva, no Itaim-Bibi. Já reclamei várias vezes na Prefeitura e até agora nada foi feito. Além disso, não há nenhuma informação na caçamba para que se possa contatar o responsável. O local é zona azul e ela está ocupando o espaço de três veículos. Francisco Esposito Rodriguez / São Paulo

Resposta: A Assessoria de Imprensa da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana informa que a caçamba localizada na Rua Mário Gonçalves da Silva, no Itaim-Bibi, foi apreendida no dia 24/7 e a empresa, multada, de acordo com a Lei nº 13.478/02, art. 160 e Decreto nº 46.594/05, art. 14, §1º, IV, que prevê o valor de R$ 632,19. A limpeza do local foi efetuada um dia antes da apreensão e também logo após a retirada da caçamba.

Réplica do leitor: Após a reclamação no jornal a caçamba foi retirada.

Foto: Francisco Esposito Rodriguez