Caçamba atrapalha trânsito na região do Brooklin

“Há dias ela está instalada em local proibido”, informa o leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo de uma caçamba estacionada em local proibido na Rua Nebraska, 59, Brooklin. Reclamei várias vezes na CET, mas a caçamba permaneceu por 10 dias. Retiraram do local, mas não sei se foi a CET ou o dono por não precisar mais dela. Porém, no dia 21/6 ela foi novamente instalada no mesmo lugar. Em novo contato com a CET fui informado que dependem da Limpurb para retirá-la. Em contato com a Prefeitura a atendente esclareceu que o prazo para retirada é de 30 dias. E o trânsito, como fica? Otto Sernatinger / São Paulo

Respostas: A CET informa que vistoriou a Rua Nebraska e localizou a referida caçamba na altura do número 59. Ressalta que acionou a Limpurb, subordinada à Secretaria Municipal de Serviços, responsável pela remoção e fiscalização de caçambas, para providências.

A Secretaria de Serviços, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), informa que no dia 13/6 multou e apreendeu uma caçamba da empresa Saldanha, nessa mesma rua. No dia 17 e 24/6 fez nova vistoria e não localizou nenhum caçamba. A Secretaria esclarece ainda que, conforme o Decreto 46.592/05, uma mesma caçamba pode ficar estacionada por até 72 horas ( Art. 18 do citado Decreto) e , portanto, pode ser substituída por outra. A caçamba deve obedecer à sinalização não pode ficar estacionada em local proibido. A Amlurb é responsável pela fiscalização em toda a cidade e as demandas são atendidas diariamente, de acordo com a urgência e gravidade da situação (risco de acidentes, caçambas sobre a calçada, clandestinas etc).

Réplica do leitor: O problema foi solucionado. Desta vez retiraram a caçamba em um período menor.

Foto: Otto Sernatinger