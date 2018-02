Cabeamento antigo

“Por que a NET nunca resolve o meu problema de maneira fácil?”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Ja faz algum tempo que estou com problemas na NET. Estou assistindo a programação e de repente o sinal sai do ar e não volta. Reclamei com a NET que esse problema ocorre diariamente. Um técnico foi até a minha casa, olhou toda a fiação, configurou todo o equipamento e como não resolveu, me informou que o cabeamento é velho. Não sei o que fazer. Augusto Carlos de Jesus / São Paulo

Resposta: A NET informa que, após atendimento técnico realizado na residência do cliente, a questão foi solucionada.

Réplica do leitor: Só consegui uma solução pelo jornal. Eles não me mandaram só um técnico, mas dois. Um verificou a parte externa e outro a interna. Mas era necessário recorrer ao jornal por algo a que tenho direito?