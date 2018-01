BV Financeira cobra dívida de pessoa errada

Antônio Campos está recebendo ligações da BV Financeira cobrando uma dívida que não é dele. A titular do débito é uma ex-empregada doméstica que deu o telefone da casa do leitor.

Em resposta, a empresa afirmou que retirou o telefone de seu cadastro e se desculpou pelo ocorrido.

Reclamação do leitor: “Venho sofrendo nos últimos dias, especialmente hoje, insistente assédio moral do Banco Votorantim por meio de ligações telefônicas efetuando a cobrança de um débito que não é meu, e sim de uma antiga empregada que não trabalha mais em minha casa. Fiz há pouco reclamação com uma atendente e ouvi, com indignação, que enquanto o número da minha empregada permanecer no sistema, continuarei a receber as ligações de cobrança.”

Resposta da empresa: “A BV Financeira informa que o número de telefone registrado foi excluído da nossa base de cadastro e cobrança. Esclarecemos que fizemos contato com o reclamante, informando sobre as providências adotadas, além de nos desculpar pelos eventuais transtornos causados”.

