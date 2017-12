Burocracia para realizar uma simples poda

Há 4 meses leitora solicita a poda de uma árvore em frente a sua casa, na Vila Madalena

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Há uma árvore enorme e linda em frente de minha casa, Rua Caropá, Vila Madalena, que precisa de poda regular. Os galhos estão entrando na minha casa pela janela e se embrenhando no portão eletrônico. Minha saga para solicitar a poda iniciou no dia 31/1 às 20h10. Recebi 40 dias de prazo. Tentei acompanhar a solicitação pela internet, mas em 10/2 o status não tinha mudado. No dia 11/3, quando o prazo expirou, liguei para a Prefeitura. A atendente disse a poda estava agendada para 12/3, e que eu deveria ligar na Subprefeitura Pinheiros. No dia 22/3 a atendente disse que eu teria de entrar em contato pelo 3095-9595. Em 25/3 fui informada de que o telefone era outro (3031-8992), onde fui informada de que teria de ficar ligando para saber a data da poda. Em 1.º/4 soube que o serviço envolve a AES Eletropaulo, por isso a demora, e tem de ser publicado no Diário Oficial. Liguei em abril e soube que existem muitas solicitações e apenas 2 engenheiros agrônomos para fazer vistoria. Entrei em contato outras vezes e ouvi que eu deveria ficar feliz, pois existe solicitação de outubro de 2011 que ainda não tinha sido atendida! Peço ajuda, pois a árvore está interferindo no portão. Depois que o prefeito Haddad assumiu, não temos mais conservação de logradouros, as praças estão com mato enorme e não existe mais serviço de varredores de rua. Mariângela Nicolau / São Paulo

Resposta da subprefeitura: A Subprefeitura Pinheiros informa que realizou vistoria na Rua Caropa e constatou que a árvore está próxima da fiação elétrica, sendo necessário o apoio da concessionária de energia para a poda. A Subprefeitura encaminhou oficio solicitando o apoio e aguarda um retorno para realizar o serviço.

Réplica da leitora: Essa informação eu já tinha. Preciso saber quando isso ocorrerá? A árvore está entrando pela janela de casa.