Burocracia dificulta a vida de microempresária

O que está errado é ser obrigada a comprar este certificado para emitir nota, reclama leitora

Reclamação da leitora: Sou proprietária de uma pequena editora – uma microempresa – e de alguns anos para cá é preciso fazer um Certificado Digital na Serasa para poder emitir Notas Fiscais. Trata-se de mais uma taxa que temos de pagar ao sistema. Portanto, paguei à Serasa R$ 369 por um pen drive, que supostamente dá acesso ao sistema. Em primeiro lugar: a empresa não fornece a instalação. Em segundo, para pegar o pen drive, somente a sócia proprietária pode ir buscá-lo. E por último: estou há 13 dias tentando, sem sucesso, fazer a instalação, e sem poder gerar Notas Fiscais. Existe um auxilio técnico, que lá pelo 4.º dia de atendimento me disse: “Minha senhora, chame um técnico em computação para resolver o seu problema”. Tive de chamar um de minha confiança, gastei mais R$ 100 para que ele apagasse possíveis “programas” que atrapalhavam a instalação do certificado. Pois bem, A cada dia gasto duas horas ao telefone com o suporte para tentar fazer a instalação. Sem contar as vezes em que a ligação caiu. Quando isso ocorre, tenho de começar tudo outra vez. Em resumo: de acordo com a Serasa, já fiz a instalação, mas até agora não consegui emitir Nota Fiscal. Passaram-me para um 0800 da Prefeitura. Depois para um site, sem sucesso! É impossível instalar o programa. Estou de mãos atadas, pois não há como solucionar! Por que somos obrigados a passar por mais esse absurdo burocrático? Meus clientes querem pagar e não podem por causa da burocracia desse sistema absurdo. Fernanda Ferraz Ferreira de Souza / São Paulo

Resposta: A Serasa Experian entrou em contato com a sra. Fernanda e resolveu com ela a questão.

Réplica da leitora: Na verdade, eu acabei solucionando o problema por minha conta. Chamei um técnico e ele instalou o programa. A Serasa ligou, desculpando-se. Na verdade o que está errado é ser obrigada a comprar este certificado. Mais uma roubalheira deste país.