Burocracia da Receita Federal

Os tributos para importação são exorbitantes, reclama leitor

A Receita Federal deste país é lenta e quase sempre tributa com valores exorbitantes as encomendas de Pessoas Físicas, com o único intuito de desmotivar a importação. Contudo, os brasileiros, já perceberam que, além dos altos impostos, há a usura do varejo, que insiste em vender como artigo de luxo produtos que são no primeiro mundo do tipo “popular”. Vale a pena importar, mesmo com o imposto abusivo, os extravios (roubos) e a falta de zelo dos Correios com as nossas encomendas. Além disso, a maioria das marcas brasileiras nada mais faz do que gravar o seu nome em artigos “xing ling” e vendê-los por 2, 3 e até 5, 10 vezes acima do que se paga no Primeiro Mundo. Chega de protecionismo e altos impostos! Diego Silva