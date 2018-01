Buracos prejudicam trânsito em ruas de São Paulo

Pedro Loeb relata que, há meses, parte da Rua Armando Penteado, na zona oeste da cidade, está totalmente esburacada. Ele informa que abriu três protocolos no site da Prefeitura porque o trânsito na região está muito caótico. Segundo o leitor, além do trânsito, os moradores da região também são prejudicados.

Reclamação de Pedro Loeb: “Já faz meses que parte da Rua Armando Penteado, na altura do número 160, está esburacada. Uma faixa inteira de rolamento não é utilizada por conta dos buracos. O pneu do meu carro foi rasgado, inclusive. O trânsito piorou muito, pois essa é a única faixa permitida para quem pretende seguir pela Rua Alagoas. No passado já foi executado um remendo, que já virou buraco.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “No fim de março, a Prefeitura realizou o serviço, tapando os buracos”.

