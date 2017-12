Buracos e desníveis prejudicam pedestres

“É necessário arrumar a calçada, antes que alguém se machuque”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação da leitora: A calçada da Al. Barão de Limeira com a Rua Glete, no Campos Elíseos, precisa de reparos urgentes para evitar acidentes graves com os pedestres. Regina Telles / São Paulo

Resposta:A Subprefeitura Sé informa que na Al. Barão de Limeira com a Rua Glete há um vazamento de responsabilidade da Sabesp. Só após o reparo é que o conserto será feito. A Subprefeitura informa que já notificou a Sabesp para que realize o reparo o mais rápido possível.

Fotos: Regina Telles