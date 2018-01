Buraco profundo em calçada pode provocar acidentes

Cícero Alcides mora na Rua Humberto Dantas, na Vila Constância, na zona leste de São Paulo. Ele observou que, além de rachaduras, um buraco profundo foi aberto na calçada de sua residência. Ele explica que em cima da calçada há uma tampa de esgoto da prefeitura, o que indica que tem tubulações abaixo da calçada.

Em nota, a Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo informa que o reparo foi realizado.

Reclamação de Cícero Alcides: “Veja a abertura de um buraco na calçada da minha residência. A tampa do bueiro foi trocada, mas parece que abriu agora um buraco ao lado da tampa. Há receio de que crianças ou idosos caiam ali. Parece que foi feito pela roda de um carro, porém o que assusta é a profundidade do buraco embaixo do esgoto. Um carro poderia ficar preso e uma pessoa poderia cair e se machucar.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo: “A Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo informa que esteve no local em questão e acionou a concessionária de água e esgoto para realizar o reparo.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que fez o reparo necessário no dia 21 de março. A equipe vistoriou o local e constatou que não há nenhuma pendência de responsabilidade da companhia no local. A empresa pede desculpas pelo transtorno.”