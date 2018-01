Brasil Pré-Pagos demora para cancelar cartão e reembolsar cliente

por Luisa Pinheiro

Antes dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro, o leitor Fernando Augusto Correa da Silva emitiu o cartão pré-pago da Visa, empresa patrocinadora do evento. Em novembro de 2016, ele tentou cancelar o serviço e transferir o saldo restante para sua conta corrente, mas não havia conseguido a devolução do dinheiro até o início de janeiro de 2017.

Após contato do SP Reclama, a Brasil Pré-Pagos informou que a central de atendimento da empresa está realizando a devolução do dinheiro ao cliente.

Reclamação de Fernando Augusto Correa da Silva: “Quando comprei ingresso das Olimpíadas, emiti o cartão de crédito Visa Virtual pré-pago. Desde o dia 15 de novembro de 2016, tento encerrar o cartão e transferir o saldo remanescente do cartão para minha conta corrente. Já abri três protocolos de solicitação e a informação que recebo da Brasil Pré-Pagos é sempre a mesma: entrarão em contato comigo para solicitação de documentos (RG, CPF, etc). O problema é que não recebo nenhum contato da Visa (nem por e-mail, nem por telefone) e não consigo receber meu dinheiro de volta!”

Resposta da empresa: “Foi verificado que nossa central de atendimento já está realizando a devolução de tal quantia na conta bancária do cliente. Ressalto que a demora na devolução se deu por conta da parte de análise dos documentos enviados pelo mesmo (tais documentos foram enviados no dia 04 de janeiro de 2017). Tal análise se fez necessária pelo fato da quantia presente no cartão ser superior a R$ 500,00 (saldo do cartão é de R$ 1250,00).”

