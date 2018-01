Bradesco Saúde demora a autorizar cirurgia de idoso de 87 anos

O pai de Pietro Parini foi diagnosticado com aneurisma e precisa passar por cirurgia para colocar um stent. A Bradesco Saúde, convênio médico do idoso de 87 anos, não autoriza o procedimento.

Em resposta, a Bradesco Saúde esclareceu que não havia registro de internação do sr. Giuseppe Parini, mas que o problema foi resolvido.

Reclamação de Pietro Parini: “Meu pai, Giuseppe Maria Lorenzo Parini, 87 anos, cliente da Bradesco Saúde há cerca de 20 anos e do Banco Bradesco há cerca de 50 anos, recentemente teve diagnosticado um aneurisma na aorta abdominal. Após algumas baterias de exames para acompanhamento deste aneurisma, detectou-se a necessidade de um procedimento cirúrgico para colocação de um stent, já que o aneurisma já tem quase 6 cm de diâmetro. A equipe médica Enio Buffolo Associados, com a chancela do Dr. Palma, especialista em procedimentos vasculares, onde o tratamento do meu pai é realizado há cerca de 10 anos, nos orientou a realizar o procedimento de colocação do stent e aceitamos. Infelizmente, o problema é que a Bradesco Saúde, convênio médico que utilizamos, não se pronuncia quanto à autorização para realizar o procedimento. Tanto a equipe da Enio Buffolo Associados quanto nós, estamos há cerca de 30 dias tentando um posicionamento da Bradesco Saúde para o caso, porém sem sucesso. Tal aneurisma é bem grande, localizado em um ponto delicadíssimo e a qualquer momento meu pai pode ter o rompimento da aorta abdominal por conta dele, causando a sua morte. Precisamos desta autorização do forma urgente para dar inicio aos procedimentos cirúrgicos”.

Resposta da Bradesco Saúde: “Em resposta ao e-mail do Sr. Giuseppe Maria Lorenzo Parini, a Bradesco Saúde esclarece que não há registro de solicitação para internação do segurado até o presente momento. Contatamos o Sr. Pietro, filho, para as devidas orientações. O problema foi resolvido”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.