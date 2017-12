Bradesco promete navegação gratuita em aplicativo, mas usa pacote de cliente

O aplicativo móvel do Bradesco anuncia, em sua tela inicial, navegação sem uso de dados. No entanto, o cliente Pedro Carlos Ferrari notou que, ao utilizar o software, teve sua franquia de internet consumida.

Após pedir explicações para o banco, ele obteve duas respostas diferentes. Por meio do site Reclame Aqui, o Bradesco informou que “os clientes poderão realizar operações financeiras, como pagamentos, transferência e recargas de celular, além de consultas via celular, sem consumir o plano de dados”.

Em resposta à queixa feita no site Consumidor.gov, a empresa afirmou “que a navegação gratuita se refere apenas ao momento em que se loga na conta. As demais áreas de navegação do aplicativo são tarifadas de seu pacote de internet. Por exemplo, se estiver na área Institucional e efetuar uma busca de agência, irá consumir os dados”.

Procurada pela reportagem do Estadão para esclarecer a contradição, a assessoria de imprensa do Bradesco afirmou que o banco tem um acordo com as operadoras de telefonia para que o uso do aplicativo não seja descontado da franquia.

Em nota oficial, o Bradesco afirmou apenas que entrou em contato com o cliente para esclarecer o assunto. No entanto, o leitor não ficou satisfeito com a resposta e promete entrar na Justiça para descobrir se a navegação realmente não é cobrada.

Reclamação do leitor: “O Bradesco S.A. anuncia na abertura do aplicativo: “Acesso grátis. Acesse sua conta pelo Aplicativo Bradesco sem gastar a Internet de seu celular”. Porém, constatei recentemente que, ao acessar o referido aplicativo, estão sendo descontados megabytes do meu Pacote de Dados 3G, em desacordo com a publicidade feita pela instituição; desconheço há quanto tempo o desconto vem ocorrendo. O fato é que estou sendo onerado monetariamente por usar o aplicativo, uma vez que qualquer transação requer a chave de segurança eletrônica e, portanto, o uso da internet via celular. Na qualidade de consumidor, me sinto enganado.”

Resposta da empresa: “Mantivemos contato com o cliente para esclarecimento do assunto.”

Comentário do leitor: “Moverei ação contra o Banco Bradesco S.A., já que disponho de elementos suficientes para tal.”

