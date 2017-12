Bradesco bloqueia estacionamento

Só a vaga para deficiente está sem corrente, informa leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Frequento as do agências do Bradesco da Al. Maracatins, 865, e da Av. dos Imarés, 371, em Moema, e nas duas as vagas para os clientes estão sempre bloqueadas com corrente. A única liberada é a de deficiente. Outro detalhe é que não é permitido parar na rua. Em contato com o Bradesco, a atendente informou que as vagas eram destinadas aos clientes, mas que o uso indevido do local pela vizinhança levou a agência a bloqueá-las. Argumentei que, se os vizinhos usavam as vagas indevidamente era o banco que deveria tomar providências, não simplesmente bloquear o estacionamento. A atendente, de forma irredutível, informou que manteria as correntes. Por que a agência da Av. dos Bandeirantes, por exemplo, deixa as vagas disponíveis e as da Al. dos Maracatins e da Av. dos Imarés as bloqueiam? Fernanda Lapidus / São Paulo

Resposta da empresa: O Bradesco informa que manteve contato com a cliente para esclarecimento do assunto.



Réplica da leitora: As agências permanecem com as correntes. A vaga de deficientes está sempre ocupada por não deficientes, uma vez que o Bradesco bloqueia as vagas normais.

foto: Fernanda Lapidus.