Bilhete Único perdido

“A SPTrans não quis cancelar o meu cartão pelo 156”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Perdi meu Bilhete Único Vale Transporte. Liguei no 156 da SPTrans e solicitei o cancelamento. O atendente, pelo número do meu RG, localizou o bilhete, mas disse que só poderia cancelá-lo, se eu tivesse o número do cartão. Como terei esse dado, se perdi o cartão? Outra opção dada seria lhe informar o código localizado na recarga do bilhete. Eu carrego apenas nos terminais eletrônicos localizados na estações e eles não emitem comprovante. Quero saber se a SPTrans vai se responsabilizar pelos meus créditos, já que a empresa não quis cancelar meu Bilhete Único. Robert Amorim Silva / São Paulo

Resposta: A SPTrans esclarece que o Vale Transporte não foi cancelado. Como o usuário pode ter mais de um cartão em seu nome, a regra foi adotada para evitar o cancelamento do cartão errado, em caso de eventuais problemas na comunicação entre o usuário e o atendente da central. Ressalta também que a central só cancela cartões, se o usuário souber o número. Caso o usuário não saiba o número do cartão, o atendente do posto faz a pesquisa e imprime um formulário de autorização para o cancelamento. Os técnicos da SPTrans entraram em contato com o leitor e prestaram os esclarecimentos necessários para bloqueio dos cartões.

Réplica do leitor: O problema foi resolvido em parte, pois só consegui cancelar o cartão presencialmente no Terminal São Miguel Paulista. Não cancelaram pelo telefone 156 e ainda vou ter de pagar uma taxa de R$ 21.