Confusão sobre o Bilhete Único Mensal

“Ninguém da SPTrans esclarece as minhas dúvidas”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Tenho o Bilhete Único Estudante da SPTrans e fiz o cadastro do Bilhete Único Mensal pela internet. Porém o site não informa quando esse cartão ficará pronto e qual será o procedimento para utilizá-lo. Liguei várias vezes ao 156, mas ninguém sabe informar detalhes do Bilhete Único Mensal. Já fiz cadastro no site da SPTrans, mas quando o bilhete vai ser entregue na faculdade? O meu benefício de Vale Transporte vai cair no mesmo bilhete? Robert Amorim Silva / São Paulo

Resposta: A SPTrans informa que a previsão da entrega do cartão Estudante, conveniado com a UNE, é para o final de dezembro. O leitor receberá um cartão conveniado UNE, que poderá ser usado a partir de 2014 com os créditos Estudante, Vale-Transporte e Comum. O estudante também terá o benefício de pagar meia entrada em teatros e cinemas. Já para para o benefício do Vale-Transporte, o usuário poderá usar o cartão que está em suas mãos e pode comprar créditos em dinheiro, como ocorre atualmente. A SPTrans ressalta que, caso o leitor queira aguardar, poderá mandar um e-mail para: bilheteunico@sptrans.com.br, para liberar o benefício com o cartão VT/Comum, onde ele deverá acessar seu cadastro, escolher a estampa do cartão e o local da retirada.

Réplica do leitor: A resposta não informa se no site da SPTrans eu consigo acompanhar o andamento da entrega do Bilhete Único.