Bilhete único Mensal ainda gera dúvidas

Os atendentes da SPTrans não sabem orientar o cidadão, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No 27/3 solicitei pelo site da SPTrans o Bilhete Único Mensal, pois a empresa onde trabalho irá pagar o benefício do Vale Transporte (VT). Liguei no telefone 156 para saber do prazo e a atendente informou que não há uma data definida. Questionei também sobre qual procedimento devo adotar para que os créditos depositados no VT sejam utilizados no Bilhete Único Mensal e ninguém soube informar. Se o bilhete mensal com ônibus, metrô e trem custa R$230, mas a empresa em que trabalho vai depositar um valor maior, como devo proceder? A Prefeitura lançou um serviço, mas nem mesmo seus funcionários sabem como ele funciona. Robert Amorim Silva / São Paulo

Resposta: A SPTrans informa que o prazo para emissão do Bilhete Único Mensal, atualmente, é de cerca de 10 dias após o cadastro, desde que todos os dados informados, inclusive a fotografia, estejam corretos. Sobre a forma da utilização e compra do crédito, todas as informações estão disponíveis no site da

Réplica do leitor: Logo completa 1 mês que solicitei o bilhete e até hoje não recebi. Optei por recebê-lo no Terminal São Miguel, mas até hoje não chegou. Ligo no 156 e acada ligação recebo uma informação diferente. No último contato, fui informado de que receberia um e-mail com as informações de entrega. Mas a própria SPTrans enviou na resposta abaixo que o prazo é de 10 dias úteis, mas já vai fazer um mês. Realmente não respeitam o cidadão.