Bilhete Único Escolar foi cancelado durante ano letivo

“Fui obrigado a pagar 100% do valor da passagem”, reclama estudante

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 2/12 indo para faculdade de ônibus, o meu cartão de estudante não foi aceito. Fui informado pelo motorista de que os cartões de estudantes tinham sido bloqueados por causa do período de férias. Mas as férias oficiais do meu curso começam em aproximadamente 20 dias. Estava em plena semana de provas. Como a prefeitura ou a empresa de ônibus não tem essa informação? Endrew Barne Penhalber Brumatti / Santo André

Resposta: A Prefeitura de Santo André, por meio da SA-Trans, (Santo André Transportes) esclarece que a Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André (Aesa) é responsável pelo serviço de bilhetagem eletrônica nos ônibus municipais. Para usufruir do benefício do Bilhete Único Escolar, que garante ao estudante o desconto de 50% na tarifa, é necessária a apresentação de declaração de escolaridade do semestre. Conforme legislação municipal, nos meses de julho e dezembro os créditos do cartão são válidos com a apresentação de cópia do calendário escolar oficial ou a declaração da escola com a data do término do ano letivo.

Réplica do leitor: Eu entreguei a declaração escolar neste semestre e, mesmo assim, meu cartão foi bloqueado. E, para não perder os dias letivos, tive de pagar 100% do valor da passagem. Tenho vergonha dos governantes, pois somos roubados de todos os jeitos e possibilidades.