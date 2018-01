Biblioteca fica fechada por meses e usuária cobra explicações da Prefeitura

Gabriela Cunha questiona a demora da Prefeitura em realizar as obras de manutenção na Biblioteca Municipal Cora Coralina, fechada devido a problemas no telhado ocasionados por uma tempestade.

A biblioteca fica em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e oferece livros com temática feminista à população. Em resposta, a Secretaria Municipal de Cultura afirmou que a entrega das obras está prevista para a metade do segundo semestre.

Reclamação da leitora: “Desde março, a biblioteca Cora Coralina, na zona leste de São Paulo, está fechada para reparos no telhado após uma grande chuva. Quase cinco meses depois, a biblioteca, que tem a temática feminista, está fechada. Hoje, após tanto se falar sobre a mulher, nós não podemos ter acesso aos livros de grandes autoras que se encontram lá.”

Resposta da Prefeitura: “A Secretaria Municipal de Cultura esclarece que o telhado da Biblioteca Municipal Cora Coralina foi danificado por uma forte ventania no final de novembro de 2015. Tanto os livros quanto os equipamentos estão protegidos e não foram danificados, entretanto a biblioteca está fechada para o público e em obras para troca do telhado. A previsão de entrega da Biblioteca ao público é para metade do segundo semestre deste ano.”

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.