Barulho em transformador tira o sono de moradores

Francisco Piorino mora em Pindamonhangaba e, assim como outros habitantes de seu bairro, tem sofrido para dormir por causa do ruído emitido pelo transformador em um poste, instalado pela distribuidora de energia Bandeirantes.

A EDP, responsável pelas distribuidoras de energia da região, prometeu fazer uma análise técnica para resolver o problema.

Reclamação do leitor: “Há dois anos, a Bandeirantes Energia, atendendo pedido da prefeitura de Pindamonhangaba, colocou em frente ao prédio da antiga prefeitura um novo transformador. Desde sua colocação, faz um barulho de atormentar, principalmente à noite. De nada tem adiantado o pedido de troca, principalmente pela prefeitura. A Bandeirantes não dá a mínima.”

Resposta da empresa: “A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, informa que realizará análise técnica no equipamento e tomará as medidas necessárias a fim de solucionar o caso o mais rápido possível.”

