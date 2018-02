Barrados no Metrô de São Paulo

Passageiros com 60 anos ou mais têm direito à gratuidade no de transporte

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Nas estações de Metrô de São Paulo não estão permitindo a gratuidade ao transporte para as pessoas entre 60 e 65 anos. Nem às mulheres que, segundo informação, já tinham esse direito antes de 2013. O que fazer??? Ana Chieffi / São Paulo

Resposta: O Metrô informa que reforçou com todo quadro de empregados a orientação sobre o direito a gratuidade aos passageiros com 60 anos ou mais. A Companhia já havia adotado como procedimento a apresentação de documento de identidade enquanto aguarda a regulamentação da lei que concede o benefício. O Metrô lamenta eventual transtorno que possa ter havido e coloca seus canais de relacionamento à disposição: Em caso de dúvidas, basta ligar para a Ouvidoria do Metrô pelos telefones 3371-7274 ou 3371-7275, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30 (exceto feriados) ou para a Central de Informações pelo telefone 08007707722, todos os dias da semana, das 5h30 às 23h30.

Réplica da leitora: Apesar de eu não ter completado 60 anos, muitos amigos estão passando por esse problema.