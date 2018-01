Barraca ocupa calçada e atrapalha pedestres na zona sul de SP

Marilena Moraes reclama que há uma barraca ocupando a calçada da Rua Itapimirum, entre os números 35 e 163, na Vila Andrade, na zona Sul de São Paulo. Ela acrescenta que a dona da barraca faz jogos do bicho no local. Segundo a leitora, os moradores pagam impostos altos e ainda são obrigados a se arriscar e andar pela rua com crianças e cachorros.

A Prefeitura Regional do Campo Limpo informa que a barraca será removida se for constatada a irregularidade.

Reclamação de Marilena Moraes: “Na Rua Itapimirum, Vila Andrade, há uma barraca ocupando a calçada que impede a passagem dos pedestres, que são obrigados a passar pela rua. A dona da barraca faz jogo do bicho e deixa a barraca trancada o tempo todo. Já reclamamos à Prefeitura Regional do Butantã que nos indicou a Prefeitura Regional de Campo Limpo. Reclamamos até no Gabinete do prefeito, mas até agora nada.”

Resposta da Prefeitura Regional de Campo Limpo: “A Prefeitura informa que enviará uma equipe para avaliar o local citado e, constatada a irregularidade, a barraca deverá ser removida”.