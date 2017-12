Banco omitiu regras do uso do cartão no exterior

Itaú também não prestou assistência adequada quando foi procurado em 11 de dezembro, reclama a leitora

Reclamação da leitora: Viajei no período de 14 a 23 de novembro para os EUA e durante os preparativos fui informada pela minha agência do Banco Itaú Personnalité ( Agência Nova Faria Lima ) de que, além de poder adquirir um cartão pré pago, recarregável, pelo Itaú, eu poderia carregar meu cartão de crédito com moeda estrangeira. Achei a ideia ótima, já que estava viajando com minha filha. Assim ela ficaria com o cartão pré pago e eu com o meu cartão de crédito carregado com moeda estrangeira e não precisaria adquirir mais nenhum outro cartão. O procedimento é feito pela internet. Você entra na opção cartão de crédito e carrega seu cartão com dólares americanos. Um detalhe interessante e muito significativo é que não é esclarecido ao cliente que você só pode carregar US$ 3 mil por vez. Não por dia! Ou seja, se você quiser carregar com US$ 3,5 mil há a cobrança de todas as taxas, nos dois cartões, pois são feitas duas transações. Viajei tranquila, pois na fatura do cartão do mês de novembro já constava que o cartão tinha um saldo de US$ 3 mil. Essa transação foi feita no dia 5 de novembro. No dia 10 de dezembro, entrei na internet para ver o histórico da fatura e qual não foi minha surpresa em ver um valor altíssimo para pagar por compras feitas nos EUA. Quando olhei a fatura em detalhe, vi que o valor em dólar que carreguei não tinha sido usado totalmente. Foram usados US$ 1.643 e deixaram um saldo de US$ 1.356 no cartão! Na mesma noite enviei um e-mail para a gerente questionando a razão do ocorrido. Na manha do dia 11, ela me ligou relatando o que eu gastara em real e em dólar. Eu questionei: onde está o descritivo na fatura dos gastos de US$ 3 mil que eu tinha carregado no cartão? Obviamente o que ouvi foi que ela abriria uma ocorrência para apurar o que acontecera. Minha fatura vencia no dia 25 e até o momento não obtive nenhuma resposta. Provavelmente estão aguardando a data de fechamento da fatura, para não ter mais como resolver ainda neste mês. Maria Rosaria Bastos da Cunha / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: Baseados em nosso compromisso de respeito ao cliente, contatamos a cliente em 5/1, a fim de prestarmos os esclarecimentos necessários e informar quanto as providências adotadas. Tão logo recebemos a manifestação, efetuamos pesquisa e identificamos a recarga mencionada pela cliente realizada em 6/11/2014, no valor de US$ 3 mil e, evidente na fatura com vencimento em 25/11/2014. Constatamos que, no dia 15/11/14, foi feita uma pré-reserva no Hotel Plaza Athene Hotel, essa pré- reserva consumiu do saldo de US$ 1.109,35, restando para gastos o valor de US$ 1.890,64, razão pela qual algumas compras efetuadas pela cliente não foram utilizadas do limite de sua recarga, uma vez que não possuía limite disponível neste período. Identificamos que, no dia 21/11/14, houve a baixa da autorização do Hotel por decurso de prazo, restabelecendo o saldo de US$ 1.109,35, uma vez que o Hotel não confirmou o valor e nos enviou a “baixa desta autorização”, portanto, o limite de recarga de moeda estrangeira foi restabelecido. Havendo algum outro problema, o cliente poderá contatar nossa Central de Atendimento 4001-4428 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800.728.4428 (demais localidades) ou o SAC Itaucard: 0800.724.4845 (todos os dias, 24h). Caso a resposta não atenda sua expectativa, poderá recorrer à Ouvidoria, que irá lhe apoiar na busca de alternativas de solução. Esses serviços são gratuitos.

Réplica da leitora: Na verdade nenhuma solução me foi apresentada ou sugerida e fica um jogo de empurra-empurra entre o cartão e o banco. Realmente recebi a ligação de uma atendente passando essa mesma informação sobre a pré-reserva. É usual que, quando você chega num hotel, seja solicitado o cartão de crédito, para garantir eventuais despesas que o hóspede fará. No meu caso, o hotel já havia sido pago aqui no Brasil, então não era uma pré- reserva. Os hotéis solicitam um cartão de crédito e não cartão carregado com dólares. Forneci o único cartão que levei, o meu cartão de crédito. Pelo que a funcionária disse, o hotel faz contato com o banco. Então ficou a critério do cartão comprometer o saldo em dólar (que carreguei para gastar durante a viagem) e não reservar pelo cartão de crédito. Ninguém me consultou ou informou, já que eles sabiam que não era efetivamente um gasto e que, acabando o saldo em dólares automaticamente as despesas pagas com o cartão seriam debitadas na minha fatura em reais. Além disso, dessa operação toda nada consta na fatura do cartão: nem o que foi retido nem o que foi devolvido. Somente há despesas feitas e o saldo em dólar que não vou mais utilizar. Fiz reclamação no banco no dia 11 de dezembro e só recebi uma resposta no dia 10 de janeiro, após uma carta dirigida ao jornal. No momento, eles não sabem como solucionar o problema, já que a conversão dos dólares para reais e transferidos para minha conta corrente terá um custo pra mim. Eu tentei uma solução antes da fatura ser fechada, em vão.