Banco do Brasil vincula conta a nova agência sem consultar cliente

A leitora Adriana Fidalgo reclama que o Banco do Brasil mudou sua conta de agência sem consultá-la. Ao pedir para voltar à sua agência de origem, ela descobriu que a unidade havia fechado. Agora, ela tenta escolher onde gostaria de ter sua conta vinculada, mas o banco não dá nenhuma resposta.

Em contato com a reportagem do SP Reclama, o Banco do Brasil informou que entrou em contato com a cliente para esclarecer o caso.

Reclamação da leitora: “Em meados de setembro, o Banco do Brasil transferiu a minha conta bancária para uma agência Estilo e emitiu um novo cartão de crédito associado à mesma sem me consultar. No dia 06/10, solicitei ao SAC o retorno da minha conta à agência de origem e fui informada que o procedimento levaria até 20 dias. Um mês após a solicitação, a agência Estilo se recusa a transferir o meu cadastro como solicitado, alegando que minha agência de origem foi fechada. No entanto, ela está funcionando junto a outra agência até janeiro. Quero escolher a agência onde mantenho a minha conta, é um direito meu. No caso, a agência mais conveniente para mim é a que os funcionários de minha agência de origem estão trabalhando.”

Resposta da empresa: “Informamos que a sra. Adriana de O. Fidalgo foi contatada e esclarecida quanto a solicitação.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.