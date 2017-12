Banco deve indenizar consumidor por manter cobrança indevida

Cliente alertou banco sobre compra que não fora realizada por ele em seu cartão; instituição bloqueou o cartão, mas manteve a cobrança, incluindo o consumidor em cadastro de inadimplentes

O Banco Panamericano foi condenado a indenizar em R$ 4 mil a título de danos morais um consumidor de Brasília que teve uma cobrança indevida mantida pela instituição, tendo sido incluído também em um cadastro de inadimplentes. A Justiça constatou a falha na prestação do serviço e a decisão não é mais passível de recurso.

A 2.ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve sentença de 1.ª instância e confirmou a obrigatoriedade do pagamento da indenização. Em setembro de 2013, o cliente entrou em contato com o banco após receber um mensagem SMS referente a uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$ 5,9 mil. O consumidor informou à instituição que ele não era o autor da transação.

No processo, o cliente expôs que o banco bloqueou o cartão, mas manteve a cobrança do valor na fatura e, posteriormente, inclui-o em um cadastro de inadimplentes pelo não pagamento. Para a Justiça, restou comprovada a falha na prestação de serviço pelo banco, que manteve a cobrança mesmo após a notificação do consumidor.

“Relembre-se, neste ponto, que a segurança das operações das instituições financeiras no mercado de consumo é dever indeclinável, não pode ser transferido ao consumidor, real ou por equiparação, e a fraude não as exime de reparar os danos respectivos”, sustentou a Corte.

Em 1.ª instância, a juíza Sandra Reves Vasques Tonussi havia reforçado a necessidade de indenização. “A inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes em razão do defeito na prestação de serviço da ré causa evidente dano moral. Além do desrespeito ao nome, restringe ilicitamente o crédito do consumidor, e precipuamente, avilta a sua dignidade”, decidiu a magistrada.

Com essas razões, a juíza julgou procedente o pedido do autor para declarar a inexistência do débito, determinar a expedição de ofícios para baixa das restrições efetuadas e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4 mil, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. A sentença foi mantida na íntegra pela Turma Recursal.