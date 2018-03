Baixa velocidade da banda larga da Vivo

Por que meu vizinho tem 2 Mega e eu não posso?, indaga leitor



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Não consigo aumentar a velocidade do Speedy na minha residência.Tenho 1 Mega de velocidade e, segundo a Vivo, não há cabeamento suficiente para atender velocidade acima de 1 Mega, na minha região. Moro na Brasilândia e meu vizinho alega que recebe 2 Mega. Aguardo providências dessa empresa. Antonio Carlos P. Guimarães/ São Paulo

Resposta da empresa: A Telefônica|Vivo informa que, no momento, não há viabilidade técnica para oferecer o serviço de banda larga na velocidade desejada pelo sr. Guimarães. O Vivo Speedy do cliente está funcionando normalmente na velocidade disponível no local.

Réplica do leitor: Infelizmente o meu problema ainda não foi solucionado. A Telefônica/Vivo me contatou informando que não está disponível velocidade maior para o meu endereço.