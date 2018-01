Bairro da zona sul não tem infraestrutura básica

Uma parte da minha rua não tem asfalto e a situação é crítica, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro na Rua Caíru, no bairro Cantinho do Céu, na zona sul e reclamo das condições da via. Uma parte da minha rua não é asfaltada e, quando chove, a situação piora, pois a lama cobre a via inteira. Além disso, por causa da grande quantidade de buracos, vários moradores já caíram e se machucaram. Peço ajuda! Débora Andrade / São Paulo

Resposta: A Secretaria Municipal de Habitação informa que a a rua em questão se encontra na área de intervenção do Cantinho do Céu, fase 3 de obras do Programa Mananciais, cujos projetos estão em fase de elaboração. Para a área está prevista a obra de implementação de redes de água, esgoto e drenagem, consolidação geotécnica, implementação e recuperação de viário e urbanização de diferentes áreas, como vielas e parque.

