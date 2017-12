Bairro da zona norte está esquecido

Ruas de Santana precisam de recapeamento urgente, pede leitora

Reclamação da leitora: Solicito à Secretaria das Subprefeituras o recapeamento, com urgência, das Ruas Darzan, Major Sampaio e Racionalismo Cristão, todas no bairro de Santana, tendo em vista o asfalto irregular com vários buracos, o que vem prejudicando o fluxo de trânsito, que é intenso e frequente nessas vias públicas. Aguardo e agradeço as providências da Prefeitura de São Paulo. Mercedes Tiberio Caldeira / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que solicitou à Superintendência das Usinas de Asfalto (SPUA) a inclusão das ruas Darzan, Major Sampaio e Racionalismo Cristão nas próximas programações de recapeamento, além de programar o serviço de tapa-buraco para as ruas.

Réplica da leitora: Informo que ao final da tarde de 12/8 transitei pelas referidas ruas e a situação permanece a mesma. A Rua Racionalismo Cristão também está com asfalto irregular. Quanto às ruas Darzan e Major Sampaio, além do asfalto irregular, com vários remendos, há muitos buracos e em alguns trechos o asfalto está se desfazendo por causa do intenso trânsito no sentido cidade-bairro. Assim, reitero minha solicitação de que seja executado o serviço de tapa-buraco com a devida urgência, até que seja feito o recapeamento asfáltico dessas vias importantes, no bairro de Santana.