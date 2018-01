Azul cancela passagem por suspeita de fraude e prejudica consumidor

O neto de Hailton Ribeiro mora em Orlando, nos Estados Unidos, e após sofrer um acidente no qual fraturou três costelas, precisou voltar a São Paulo para se tratar.

Com as passagens pagas, ele não pôde embarcar porque a Azul identificou uma possível fraude.

O equívoco ocorreu porque a mãe do garoto solicitou um assento preferencial para ele com um CPF diferente do de Hailton, que havia adquirido as passagens.

A empresa se comprometeu a ressarcir o consumidor e providenciou um voo para o rapaz mediante o pagamento de novas passagens.

Reclamação do leitor: “Comprei uma passagem para meu neto, que tem 13 anos de idade e mora em Orlando, de vinda para São Paulo e volta. Meu neto sofreu, há cerca de 30 dias, um choque em que quebrou três costelas. Ocorre que foi impedido de embarcar pela Azul, apesar de já estar paga a passagem, sob a alegação de que a passagem havia sido cancelada, uma vez que a minha filha, para comodidade de meu neto, resolveu marcar um assento preferencial, face ao seu estado clínico. Porém, com o pretexto de que havia entrado um cartão de crédito diferente do meu, entendeu o setor de fraude da companhia aérea que havia uma fraude e cancelaram a passagem, constrangendo uma criança de 13 anos a ficar, com dores e sofrimento no aeroporto de Orlando das 19h às 22h.”

Resposta da empresa: “A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que entrou em contato com o cliente Hailton Ribeiro para prestar os devidos esclarecimentos e o caso foi solucionado.”

Comentário do leitor: “Meu neto ligou hoje com dores nas costas, decorrente do problema relatado anteriormente. Em vista disto, entramos em contato com a Azul e ela se comprometeu a reembolsar o valor já pago, e que conseguiria uma passagem para hoje de Orlando para São Paulo, desde que eu comprasse uma nova passagem. Diante do problema físico de meu neto, eu efetuei nova compra. Espero que desta vez a Azul cumpra com suas obrigações.”

