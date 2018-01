Automóveis lideram lista de produtos defeituosos; veja números

Lista divulgada pela Senacon aponta tipos de produtos convocados a consertos nos últimos dois anos

Mais de um milhão e meio de veículos foram chamados para recall durante o ano de 2014 no Brasil. Essa foi a maior quantidade de um só tipo de produto defeituoso colocado no mercado do País durante o ano passado. Bebidas, eletroeletrônicos e computadores foram outros produtos que apareceram com maior frequência na lista divulgada nesta segunda-feira, 23, pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Cresce número de campanhas de recall no País, informa Ministério da Justiça

Faltam peças para consertos e recall de veículos

As informações integram o Boletim Saúde e Segurança 2015, que consolida dados sobre chamamentos para conserto de produtos defeituosos colocados no mercado. Em 2013, brinquedos e medicamentos haviam liderado a lista.

“O principal objetivo do Boletim Saúde e Segurança 2015 é fortalecer o debate público sobre a efetividade das ações de proteção à saúde e à segurança do consumidor brasileiro, bem como possibilitar o conhecimento e o monitoramento da sociedade, das autoridades públicas e do mercado acerca de produtos sujeitos a recall”, disse a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira da Silva.

O Senacon informou que monitora diariamente redes nacionais e internacionais de notícias, além dos sistemas internacionais sobre recalls e segurança de produtos e tem a saúde e a segurança do consumidor como eixos prioritários.

Abaixo, veja números sobre a quantidade de produtos convocados a consertos nos anos de 2013 e 2014.