Atualização trava iPhone e Apple se nega a consertar

Bruno Fittipaldi recebeu uma notificação de atualização do sistema de seu celular, um iPhone 4S. Após realizar o upgrade, o leitor descobriu que o aparelho ficou travado. Ele o enviou para a assistência técnica, que disse não haver solução a não ser a troca do telefone.

A Apple confirmou que foi a atualização que causou o problema e entrou em contato com o consumidor, mas Fittipaldi afirma que não houve acordo.

Reclamação do leitor: “Tenho um iPhone 4S e recentemente fui notificado que estava disponível para meu celular uma nova atualização do sistema operacional. Como todas as outras vezes em que recebi essa mensagem, procedi com a atualização do aparelho, mas subitamente ele parou de funcionar, travando na tela de atualização. Ao constatar o problema, encaminhei para uma assistência técnica autorizada, que me informou que meu aparelho não suportava a atualização lançada, e por isso travou. A única solução, pasmem, seria pagar R$ 800,00 por um novo aparelho do mesmo modelo já atualizado. A meu ver trata-se de uma ação da empresa para forçar o consumidor a adquirir um produto novo.”

Resposta da empresa: “A empresa já está em contato diretamente com o cliente e espera que a solução da questão seja satisfatória.”

