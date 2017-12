Atraso na entrega dos Correios

Apesar de taxa diferenciada, usuário nunca sabe se o Sedex vai chegar, reclama leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Moro em Mogi das Cruzes e, por conta de grave problema de saúde de minha mãe, tive de viajar para Navegantes (SC). Como precisava fazer um exame de sangue, pois passei por uma cirurgia, no dia 18/4 tive a “infeliz” ideia de pedir a meu filho que postasse a solicitação do médico via Sedex, para realizá-lo aqui mesmo. A previsão de entrega era de 2 dias úteis da data do envio (18/4). Mas, até o dia 23/4, ele não chegou. Para piorar, preciso voltar para Mogi no dia 24/4 e serei forçado a pedir a meu irmão que mora aqui para, assim que receber o Sedex, enviá-lo a Mogi por outros meios, é claro, pois não confio nos Correios. Resumo: mesmo pagando taxa diferenciada por causa da urgência, o usuário não tem certeza de que receberá a encomenda via Sedex. Antonio Borges dos Santo Filho / Mogi das Cruzes



Resposta dos Correios: Os Correios informam que o objeto foi entregue fora do prazo, no dia 24/4. Segundo as normas postais, o remetente tem direito à indenização e, para isso, deve entrar em contato com a Central de Atendimento dos Correios para prestar informações.



Réplica do leitor: A correspondência foi entregue no dia 24/4, com dois dias de atraso. Tive de ficar em Navegantes dois dias a mais por causa desse atraso.