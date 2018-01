Atraso na entrega de objeto pelos Correios

Há 2 meses estou aguardando a minha encomenda, reclama leitor

Reclamação do leitor: Reclamo da ineficiência dos Correios, principalmente pelo fato de ter lido e ouvido notícias recentes de que querem mudar o foco de prestação de serviços. Ou seja, querem tornar-se a maior rede logística na entrega de médias e pequenas encomendas, mas o serviço é péssimo. Foi-me despachado um objeto da Alemanha no dia 3/6, sendo recebido pelos Correios no dia 6/6, e até hoje, 29/7, não o recebi. Esse é um problema nos Correios. Peço ajuda! Alexandre Januário Peggion / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que o objeto foi recebido no Brasil em 6/6 e está em processo de verificação alfandegária, não cabendo aos Correios quaisquer interferências nessa fase. Esclarecem que a encomenda se encontra dentro do prazo de entrega que, na modalidade contratada pelo cliente, é de até 60 dias úteis a partir da data de chegada da encomenda no Brasil. Encomendas da modalidade serviços econômicos com entregas não urgentes, iniciados pela letra R, possuem rastreamento e registro apenas no momento em que entram no País e quando são entregues ao destinatário. Ressaltam que não consta nos sistemas dos Correios nenhuma reclamação do cliente sobre o referido objeto. Para que seja realizada uma apuração mais detalhada é necessário que o sr. Alexandre registre a informação nos canais de atendimento: 0800 725 0100 (sugestões, elogios e reclamações de todas as cidades), 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 725 7282 (demais localidades) para informações sobre produtos, serviços e compras, ou pelo site www.correios.com.br – Fale com os Correios.

Réplica do leitor: É claro que não encontram nenhuma reclamação em meu nome. No ícone Fale com os Correios – reclamação – há uma enorme quantidade de perguntas inerentes ao remetente. É imensa a reclamação de objetos perdidos/extraviados.