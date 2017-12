Correios não cumprem prazo prometido

Empresa só se manifesta após reclamação ser enviada ao jornal, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 28/3 enviei uma encomenda de São Paulo para Salvador pelos Correios no sistema PAC, onde o prazo de entrega é de 5 dias úteis. Já estou no final de abril e até hoje a encomenda não chegou. No site dos Correios o status é o mesmo desde a postagem. Já fiz duas aberturas de solicitação, mas a situação permanece. Peço ajuda! José Roberto Garzillo / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que a encomenda será devolvida ao remetente, em razão de endereçamento incorreto. As mesmas informações foram prestadas ao cliente pelo Fale com os Correios.

Réplica do leitor: No dia 20/4 recebi a notícia alegando endereço não encontrado. Vou aguardar esse retorno prometido. Espero que a entrega não demore mais 15 dias.