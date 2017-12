Atendimento da Vivo em São Paulo gera insatisfação em cliente

Reclamação do leitor: Minha mãe (Onofra Prado Herrero) tem um telefone fixo da empresa Vivo e reside em Osasco. Há aproximadamente um mês o seu telefone vem alternando momentos de não funcionamento. Ora não recebe e não faz ligações, ora somente faz ligações. Como existe sempre uma dúvida se o problema é digamos da casa para dentro ou da casa para fora, ela já trocou a fiação interna e tomadas. Ela já foi diversas vezes pessoalmente na agência da Vivo em Osasco, bem como já ligou para os serviços de atendimento. Quando liga a informação é que é um problema externo da Vivo e vão arrumar. O telefone volta a funcionar, mas na sequência volta o problema.

Agendar uma visita é um problema, pois a Vivo não consegue determinar no dia o horário. Minha mãe já chegou a esperar o dia inteiro inteiro em casa e ninguém apareceu ou deu satisfação. Quando o técnico comparece o telefone volta a funcionar na hora, mas depois retorna o problema. Minha mãe tem idade avançada, o telefone é uma necessidade e também ela tem as suas atividades e não pode ficar dias e dias inteiros esperando algo. Em razão disso não tenho como falar com ela durante o dia, nem ela com as suas amizades. Se ela ficar doente ou precisar de aúxílio não terá o que fazer. A conta sempre é enviada e paga, sem qualquer desconto pela não utilização. O que se precisa é marcar uma datae horário efetivos, comparecer uma equipe e identificar o que ocorre e solucionar. /Marco Antônio Prado Herrero – Osasco/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do Sr. Marco Herrero está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, em conta telefônica, com vencimento 06/15, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa, que entrou em contato com o Sr. Marco para prestar os esclarecimentos necessários, lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados.

A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário do leitor: O objetivo foi saber qual foi o problema. Isso não foi esclarecido e é importante para se saber o que fazer e a quem contatar na próxima vez que isso ocorrer. Minha mãe contratou diversos prestadores de serviço, comprou e trocou fios internos e externos, tomadas, recbeu diversos prestadores da Vivo e nada foi esclarecido. Por fim, minha mãe comprou um novo aparelho de telefone. Por agora tudo funciona, mas os problemas apresentados não guardam relação com um novo aparelho. A Vivo ligou para a minha mãe e disse que irá creditar R$ 15 em conta. Não se tem como aferir se isso corresponde ao período que a linha ficou sem condição de utilização e nem paga todo o gasto que minha mãe teve. E repito, não se sabe o que ocorreu.