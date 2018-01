Atendimento da Vivo desaponta consumidor que requeria serviço de fibra ótica

Reclamação do leitor: Tenho tentado sem sucesso desde 22 de março instalar fibra ótica na minha residência e a operadora Vivo tem me informado que já está em andamento e depende de uma prestadora de serviços. Após diversas reclamações com as mesmas respostas e sem ninguém entrar em contato de volta como prometido, fiz um novo cadastro via internet no dia 14 de abril e mesmo assim ninguém entrou em contato. Hoje, 11 de maio, depois de falar com cinco diferentes atendentes da vivo fui informado que não é possível instalar a internet pois a operadora não tem capacidade para nenhuma nova linha no meu edifício e que eu teria que esperar até haver alguma desistência ou aumentarem a capacidade, que pode levar até dois anos. Isso depois de quase dois meses sendo informado que me ligariam em breve para agendar instalação. /Ilan Kruglianskas – São Paulo/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que não há disponibilidade do serviço no endereço do Sr. Ilan Kruglianskas. Não sendo possível oferecer o serviço nesse momento. O cliente está ciente das informações.

Comentário do leitor: É preciso deixar registrado que no momento do pedido e por duas vezes por contato telefônico com a Vivo e com técnicos, fui informado que existia a possibilidade técnica e que em breve agendariam. Após mais de dois meses de desinformação e algumas grosserias gravadas no atendimento, um atendente me informou que não era possível e eu deveria aguardar entre uma semana e dois anos para retornar a ligação e verificar a possibilidade. Não é um problema não haver possibilidades técnicas. O problema são as inverdades ditas e falta de informação por parte dos atendentes.