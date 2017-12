Associação cobra ações do Senacon para coibir problemas com próteses

A Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), entidade que representa 245 operadoras de saúde do País, emitiu nota nesta sexta-feira, 9, cobrando ações mais abrangentes da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, contra problemas identificados sobre procedimentos que envolvem próteses e órteses. A Abramge espera apoio aos pacientes para garantia de sua defesa médica e jurídica.

O Ministério da Justiça apura procedimentos médicos envolvendo a implantação de próteses e órteses em pacientes em que houve distorções de preços entre produtos equivalentes e inconsistências entre quantidades e marcas indicadas para quadros clínicos similares.

A Abramge cobra mais transparência e criação de barreiras imediatas para coibir erros de procedimento. A Associação lista cinco medidas necessárias para ser tomadas de forma emergencial: divulgação de auditoria da Polícia Federal em hospitais públicos sobre o tema; trabalho integrado entre a PF e o Ministério Público Federal na instrução de processos contra envolvidos em irregularidades; divulgação pela Anvisa de estudo sobre padronização de nomenclatura, definição de parâmetros de similaridade e estabelecimento de parâmetros públicos de precificação dos produtos; divulgação da lista de principais fornecedores de órteses e próteses para o Governo; e consolidação de dados sobre a obtenção de liminares contra o SUS nessa área.

A entidade disse cogitar ações judiciais de indenizações contra os fabricantes de órteses, próteses e materiais especiais. “A Abramge enfatiza que está à disposição para ajudar a tornar realidade práticas que garantam o direito e a segurança do paciente”, informou em nota.