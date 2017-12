Assistência técnica da Sony é falha

Consumidor não consegue agendar entrega de celular para reparo

Reclamação do leitor: Comprei um celular Sony do modelo Experia e1, no dia 19 de abril do ano passado, que apresentou problema na parte interna da tela dele com quase 9 meses de uso. Após grande dificuldade, consegui a relação das assistências autorizadas da Sony, mas em todas que eu ligo não consigo ser atendido para agendar a entrega do aparelho para o reparo. Já estou há 10 dias sem usá-lo. Se eu soubesse que, além do problema com o aparelho da Sony, teria problema com a assistência, mesmo com o celular na garantia, teria comprado de outra marca. Estou decepcionado com a Sony. Preciso saber o endereço e telefone ativo da assistência que eu possa levar o aparelho, até porque não posso ficar tanto tempo sem ele. Hilton da Silva Pereira / São Paulo



Resposta: A Sony Mobile informa que em contato com o consumidor, foi pedido desculpas pelos transtornos causados. A empresa acompanhará o reparo no Centro de Reparo Avançado e enviará um e-ticket postal (serviço de Sedex) sem custo para o consumidor para entrega do smartphone.

Réplica do leitor: Já conseguir entrar em contato com a Sony, que respondeu que devolverá meu celular daqui a 20 dias.