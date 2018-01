Assistência não consegue reparar celular da Motorola e cliente perde garantia

Elisandra da Silva levou seu smartphone, ainda no prazo de garantia, para a assistência técnica, pois não conseguia sair da tela inicial quando ligava o aparelho.

Após a intervenção do técnico, o problema persistia e, em uma nova análise, diagnosticou-se outro defeito, mas a tentativa de conserto anterior havia anulado a garantia do aparelho.

Por meio da assessoria de imprensa, a Motorola lamentou em nota a situação e solucionou o problema da leitora.

Reclamação da leitora: “No dia 31 de maio, me dirigi até a Assistência Técnica PLL Moema, pois meu celular não ligava por completo, ficava na tela inicial. O produto estava na garantia até 13 de junho. Fui informada de que o problema era no conector USB, que o valor do reparo seria R$ 220 e a garantia não cobriria. Pedi então que fosse feito o reparo. Depois de duas horas, trouxeram o celular dizendo que o reparo havia sido efetuado. Ao ligar o aparelho, o problema persistia. Levaram o aparelho novamente e, depois de três horas, o atendente me informou que havia queimado a placa principal e que não poderia fazer nada porque o produto já havia perdido a garantia. Chamei o gerente da assistência, que disse que eu não tinha mais direito ao conserto e me passou um orçamento de R$ 550 referente à troca da placa que eles informaram estar queimada. Liguei na Motorola e o atendente me informou que quando eu dei entrada na assistência, perdi todos os outros tipos de garantia. Preciso de uma solução, não posso ficar no prejuízo e ter que pagar por um conserto que a garantia cobria e de um produto que estava dentro do prazo.”

Resposta da empresa: “A Motorola lamenta o ocorrido e informa que o caso foi solucionado de forma definitiva junto a consumidora Elisandra Lucia Da Silva. Para esclarecer qualquer dúvida adicional, a Motorola coloca-se à disposição por meio de seu serviço de Atendimento e Vendas ao Consumidor pelos telefones 4002-1244 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 773 1244 para as demais localidades.”

