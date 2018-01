Assaltos são frequentes na Vila Firmiano Pinto

As ruas são escuras e não há policiamento, diz leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação de leitora:No dia 22 de setembro fui assaltada na Rua Visconde de Guaratiba, próximo ao n.º 360, às 19h30 aproximadamente, na Vila Firmiano Pinto. Depois fiquei sabendo que uma pessoa morreu em assalto na mesma região neste ano. E, na rua debaixo, assaltantes entraram com uma família em um dos prédios durante uma festa. A região tem ruas escuras e ermas e os assaltantes contam com a falta de policiamento e garantia de fuga rápida pela Av. Dr. Ricardo Jafet e Avenida Anchieta. O quadrilátero em questão é formado pelas Avenidas Santa Cruz, Ricardo Jafet, Rua Vergueiro e Rua Saioá. Raquel Martins / São Paulo

Resposta: A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Serviços, por meio do Departamento de Iluminação Pública (Ilume), informa que uma equipe técnica foi ao local no dia 24 e constatou que na Rua Visconde de Guaratiba tem todas as lâmpadas funcionando, porém passarão por remodelação, ou seja, será feita a substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio para vapor de sódio de 100 w, que produzem mais luminosidade e gastam menos energia, no prazo de 30 dias. E na Rua Saioá foram substituídas quatro lâmpadas que estavam apagadas e esta rua também vai passar por remodelação em até 30 dias. Estamos à disposição para mais esclarecimentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar não respondeu.

Réplica da leitora: Folgo em saber de notícias sobre iluminação, falta saber quando haverá policiamento no local, principalmente nos finais de semana.