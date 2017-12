Assaí troca leite de coco com problema na garrafa

A leitora Sheilla comprou um leite de coco da marca Sergisucos no supermercado Assaí do Jaguaré. Ao chegar em casa, ela percebeu que havia sujeira dentro da garrafa.

O Assaí prontamente realizou a troca do produto na residência da leitora e afirmou que vai apurar o ocorrido com o fabricante do leite de coco.

Reclamação da leitora: “Comprei um leite de coco na sexta-feira, dia 09/12. Porém, quando fui guardar, verifiquei que o produto está escuro e com sujeira dentro.”

Resposta da empresa: “A rede informa que pauta suas ações no respeito ao cliente e possui processos para garantir a qualidade dos produtos comercializados em suas lojas. Sobre o caso mencionado, a loja informa que realizou a troca do produto e vai acionar o fabricante para apurar o ocorrido.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.