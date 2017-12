As madrugadas são barulhentas na vizinhança da Ceagesp

Leitor grava buzinaço enfrentado por ele há 1 ano e meio, 3 vezes por semana

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Todo dia, há um ano e meio, temos de conviver com essa falta de respeito na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). De madrugada, pelo menos 3 vezes por semana, somos acordados pelo buzinaço dos caminhoneiros entrando no local. Já contatei a polícia, a CET e a subprefeitura. Continuo esperando, em vão, uma atitude dos órgãos públicos. Hoje (14/3) filmei a algazarra da janela do meu quarto. Isso foi às 4 horas da madrugada. Tiago Aguiar/ São Paulo



Ouça o “buzinaço” gravado pelo leitor