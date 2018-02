Árvores trazem riscos a pedestres

Estou desesperada com essa situação, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro na Rua Piapara, no Jardim Vista Alegre, e a situação das árvores em frente à minha casa é perigosa. No dia 7/4 a Prefeitura compareceu no local e cortou as árvores pequenas, deixando as maiores do mesmo jeito. Um risco aos pedestres. As árvores têm aproximadamente 30 metros de altura e uma chuva mais forte pode derrubá-las. Já reclamei várias vezes na Subprefeitura Freguesia do Ó, e a única informação que me passam é de que estão analisando a situação. Rita de Cassia dos Santos Lima / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Freguesia/Brasilândia informa que o manejo da área foi realizado de 9 a 11/4. Esclarece também que para o local não foi registrado nenhuma reclamação de munícipe nem houve solicitação do serviço protocolado nas praças de atendimento da Subprefeitura.

Réplica da leitora: A situação permanece a mesma.

Foto: Rita de Cássia dos Santos Lima