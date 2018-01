Árvore está inclinada há 7 meses

Desde outubro reclamo na Prefeitura, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde outubro solicito no site da Prefeitura a remoção de uma árvore que está quase tombando na calçada do Parque Villa Lobos. A situação está cada vez pior. Cobrei novamente nos meses de de fevereiro e abril, mas até agora nada foi feito. Jorge Roberto Balardin Garcia / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pinheiros informa que realizou uma vistoria na espécie arbórea e detectou a necessidade de remoção do exemplar por causa de sua inclinação. O serviço entrará na programação da equipe de áreas verdes da Subprefeitura.

Réplica do leitor: A árvore ainda permanece no local e cada vez mais inclinada.

Fotos: Jorge Roberto Balardin Garcia